إغلاق مركز تعليمي أثار صدمة بتقديم الشيشة للطلاب في مصر - صور

الوكيل الاخباري - داهمت السلطات المحلية رفقة قوة من رجال الشرطة، في حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة في مصر، مركزا تعليميا، اكتشفت أنه يقدم الشيشة ويبيع المشروبات للطلبة، الأمر الذي أثار صدمة وتفاعلا واسعا على منصات التواصل.

اضافة اعلان



وقرر المسؤولون المحليون مصادرات الأدوات وتطبيق الإجراءات اللازمة تجاه المركز ومشغليه، في إطار حملة تشنها السلطات في مصر بالأساس على مراكز الدروس الخصوصية (فصول التقوية خارج إطار المدرسة).

وأغلقت السلطات المركز المشار إليه بالشمع الأحمر، وحظرت فتحه مرة أخرى، حسبما أفادت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت أيضا، إلى إغلاق 18 مراكزا للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز التابعة لمحافظة الجيزة، في وقت سابق.



وجاءت هذه الحملات، بناء على تعليمات من رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة مراكز الدروس الخصوصية على حد سواء.



أوصت وزارة الصحة المصرية، في الشهر الماضي، مع دخول البلاد الموجة الثانية من وباء "كوفيد 19"، بإغلاق مراكز الأفراح والدروس الخصوصية وحظر إقامة سرادقات العزاء وغيرها مما يماثلها من تجمعات تعمل على زيادة انتشار العدوى في الأماكن المختلفة.

المصدر : سبوتنك







