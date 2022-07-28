إكتشاف أكبر ماسة وردية على الإطلاق منذ 3 قرون

الوكيل الإخباري-اكتُشفت ماسة وردية اللون تزن 170 قيراطًا، داخل منجم في أنغولا ورجّحت الشركة الأسترالية المشغّلة للموقع أن تكون هذه أكبر الأحجار الكريمة المستخرجة خلال السنوات الـ300 الماضية.

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وأفاد بيان صادر عن الشركة وشريكيها أمس الأربعاء، أنّ هذه الماسة التي أطلق عليها اسم "لولو روز" (Lulo Rose) استُخرجت من منجم لولو للألماس الغريني في منطقة لوندا نورتي بأنغولا، أفريقيا.



وفقًا لمعهد الأحجار الكريمة الأمريكي، الذي يُجري أبحاثًا حول إنتاج الألماس تُعتبر مناجم أنغولا من المناجم المنتجة للألماس العشرة الأول في العالم.



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