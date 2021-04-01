إلقاء طفلتين من جدار المكسيك الحدودي -فيديو

الوكيل الإخباري - رصدت كاميرا المراقبة التابعة لقوات حرس الحدود الأمريكية، الثلاثاء، مشهدا مرعباً حيث تم إلقاء طفلتين تبلغان من العمر ثلاثة وخمسة أعوام، من الأعلى الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك الذي يتجاوز ارتفاعه الأربعة أمتار.

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واقترب مهرّبين اثنين من الجدار الحدودي، وقاما بإسقاط طفلتين صغيرتين من فوق الجدار المرتفع، قرب مدينة سنلاند بارك في ولاية نيو مكسيكو.



ويظهر المقطع تسلق أحد الرجلين أعلى الجدار، من الناحية المكسيكية، خلال محاولته إلقاء الشقيقتين نحو الجانب الآخر من الجدار، قبل أن يفلت الأولى لتسقط مرتطمة بالأرض، بقوة، من ارتفاع كبير مقارنة بحجمها.



وتظهر الطفلة كما لو كانت عاجزة عن الحركة جراء السقطة، قبل أن تستجمع قواها وتتحرك مرة أخرى.



وخلال ثوان معدودة قام الرجل برفع طفلة أخرى ليلقيها بذات الطريقة، قبل أن يلقي جسما صغيرا إلى جانب الطفلتين، قد يكون طعاما لهما.

ويبلغ ارتفاع الجدار نحو 4.36 مترا، وقد يتسبب سقوط شخص بالغ منه بأضرار وإصابات، وفق "قناة الحرة".



وبمجرد أن فرغا من فعلتهما، أخذ الرجلان بالجري في مسار متعرج بين الأعشاب البرية، مبتعدين عن الجدار نحو الداخل المكسيكي.



وأُرفق الفيديو برسالة نُسبت إلى المسؤولة في حرس الحدود الأمريكي، غلوريا شافيز، قالت فيها إنها شعرت "بالصدمة" بسبب "الطريقة التي أسقط بها هؤلاء المهربون أطفالا أبرياء بوحشية من حاجز حدودي طوله 14 قدما الليلة الماضية".



وأضافت "لولا يقظة عناصرنا الذين يستخدمون التكنولوجيا المتحركة، لتعرضت هاتان الشقيقتان لعناصر البيئة الصحراوية القاسية لساعات".



وأكدت تشافيز "نعمل حاليا مع شركائنا في إنفاذ القانون في المكسيك ونسعى للتعرف على مهربي البشر الشرسين أولئك لمحاسبتهم".



ووفقا لما نقلت وكالة فرانس برس، فإن الطفلتين تم نقلهما إلى مستشفى محلي للتأكد من سلامتهما.

البيان



