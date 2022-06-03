إليك الألوان التي ينجذب إليها البعوض

الوكيل الاخباري- مع اقتراب فصل الصيف، ينتشر البعوض وتسبب لدغاته احمرار الجلد والحكة المزعجة.

اضافة اعلان

اشارت دراسة جديدة الى ان الالوان التي نرتديها قد تكون وراء التعرض للدغات البعوض بشكل اكبر. أوضح أدريان رودجرز وهو مدير تنفيذي لشركة اميركية لمكافحة البعوض، ان اشياء عديدة تجذب البعوض قد يكون اللون احداها، فالبعوض تنجذب اكثر إلى الأشخاص الذين يرتدون ملابس حمراء أو برتقالية أو سوداء، كما أنهم يميلون إلى تجاهل الأخضر والأرجواني والأزرق والأبيض.



وأشار رودجرز الى ان العرق ودرجة حرارة الجلد يلعبان أيضا دورا في كيفية تحديد البعوض للمضيف.



اذا كنت تعاني من لدغات البعوض ولتجنب الحكة خذ مكعب من الثلج وافركه على منطقة اللدغة فهذه الحركة ستخفف قطعاً من الحكة.

الفن