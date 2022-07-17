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الأحد، 17-07-2022 03:27 م

إمام الحرم المكي السابق يظهر على دراجة ويتصدر الترند بمقطع فيديو

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الوكيل الإخباري- تصدر مقطع فيديو لامام الحرم المكي السابق "عادل الكلباني" وهو يتردي بنطالاً ويقود دراجة هارلي الترند خلال الساعات الماضية في السعودية .

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وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو بشكل كبير منهم من عبر عن اعجابه بالمقطع والأخر انتقد ظهوره بهذا الشكل الغريب .

 

يُذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الشيخ عادل ويُثير الجدل بقوة بالمملكة السعودية، حيث ظهر العام الماضي في مقطع دعائي لموسم الرياض على طريقة مسلسل صراع العروش ما أثار جدلًا واسعًا .

 

 

 

 




 

 


 

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