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الثلاثاء، 08-06-2021 11:58 ص

إمرأة هندية تعيش في المياه منذ 20 سنة.. تعرف على قصتها المأساوية! - فيديو

امراءه


الوكيل الاخباري - أثارت قصة امرأة هندية تمضي يومها بشكل كامل في المياه اهتمام روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن السبب الذي دفعها للقيام بهذه الخطوة بشكل يومي.

تواصلت مواقع إخبارية محلية في الهند مع عائلة المرأة، والذي تبين بأنها تعاني من مرض جلدي يجبرها على البقاء في الماء من الفجر حتى الغسق، وفي بعض الأحيان تقضي أياما بأكملها في البحيرة وذلك طوال الـ20 سنة الماضية.

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وأشارت عائلة "باتاروني غوش"، والتي تعيش في ولاية البنغال الغربية، تعاني من مرض نادر يصيب الجلد ويؤدي إلى التهابات مستمرة، وتظهر عوارض المرض عند تعرض جلد المرأة إلى أشعة الشمس، بينما الماء تساعدها في تخفيف الآلام والاتهابات.

ويقوم بعض سكان القرية بزيارتها من وقت إلى آخر من أجل القضاء على وحدتها، ولا تستطيع اللجوء إلى الأطباء لأنها لا تملك المال الكافي لذلك.


كما كشفوا ان المرأة تعيش على هذه الحال منذ عام 1998، حيث تأتي إلى بركة الماء قبل شروق الشمس وتبقى داخل الماء حتى غروبها، وتقضي يوميًا حوالي 12-14 ساعة داخل الماء، ومن ثم تعود إلى المنزل وتؤدي بعض الأعمال ومن ثم تخلد للنوم.

 

 

 

المصدر: البوابة


 




 

 


 

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