الإثنين 04-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إسرائيل تشتعل غضباً من إدخال المساعدات إلى غزة وتهدد بتكرار مجزرة الطحين

الاحتلال يخلف دمارا كبيرا في البنية التحتية في مخيم نور شمس شرق طولكرم

طهران تعلق على مقتل مستشار عسكري إيراني في سوريا

الاحتلال يقتحم بلدة دير بلوط غرب سلفيت

ضابط بلجيكي كبير يحذر من النقص الحاد للذخيرة في أوروبا بعد استنزافها في أوكرانيا

30534 شهيدا و71920 إصابة منذ بدء العدوان على غزة

"يونيسف" تحذر من تزايد وفيات الأطفال ما لم تنتهِ الحرب بغزة

الصناعة والتجارة: تخفيض سعر القمح المدعوم المباع للمطاحن بمقدار دينارين لكل طن للشهر الجاري

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

أسعار الذهب عالمياً تستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

الإثنين، 04-03-2024 10:13 ص

إنتاج مشروب غازي جديد في السويد يحمل إسم فلسطين - فيديو

88887878


الوكيل الإخباري - أنتج شقيقان فلسطينيان في مدينة مالمو السويدية، مشروباً غازياً تحت اسم "الغالية فلسطين كولا"، تضامنا مع فلسطين وأهل غزة.

اضافة اعلان

 

ونشرت صفحات مختصة بالتضامن مع فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إقدام الشقيقين السويديين على إنتاج كميات كبيرة من المشروب الغازي، في مشهد للتضامن مع الفلسطينيين.

 

 


روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65e54fb34c59b7137f7f0a9f

أول إجراء رسمي ضد المتهمين في واقعة وفاة طالبة العريش بمصر

ucPEgk3

يزن 62 طناً.. تفاصيل كنز أثري عثر عليه أسفل مستشفى بمصر - صورة

196-111407-indian-head-benign-tumor_700x400

هندي عاش برأسين لمدة 15 عاما - صورة

7f6d6595-9553-46e2-bd43-33ae5c262d53

تلسكوب لـ 'ناسا' يرصد مجرة عمرها 13 مليار سنة - صورة

Doc-P-1170624-638449876021185749

السعودية تفتتح أحد أطول الأنفاق في الشرق الأوسط - فيديو

88855

لأول مرة.. شاهد دلفين يفترس قرشاً وينتزع أحشاءه في جنوب إفريقيا