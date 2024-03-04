إنتاج مشروب غازي جديد في السويد يحمل إسم فلسطين - فيديو

الوكيل الإخباري - أنتج شقيقان فلسطينيان في مدينة مالمو السويدية، مشروباً غازياً تحت اسم "الغالية فلسطين كولا"، تضامنا مع فلسطين وأهل غزة.
ونشرت صفحات مختصة بالتضامن مع فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إقدام الشقيقين السويديين على إنتاج كميات كبيرة من المشروب الغازي، في مشهد للتضامن مع الفلسطينيين.
بديلاً للكوكا كولا وببسي المقاطعتين.. شقيقان من مدينة مالمو السويدية ينتجان مشروبًا غازيًا تحت اسم "الغالية فلسطين كولا".#قاطعوا_المنتجات_الاسرائيلية pic.twitter.com/tvS2Tz67lY— نون بوست (@NoonPost) March 2, 2024
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