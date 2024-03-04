إنتاج مشروب غازي جديد في السويد يحمل إسم فلسطين - فيديو

الوكيل الإخباري - أنتج شقيقان فلسطينيان في مدينة مالمو السويدية، مشروباً غازياً تحت اسم "الغالية فلسطين كولا"، تضامنا مع فلسطين وأهل غزة.



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ونشرت صفحات مختصة بالتضامن مع فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إقدام الشقيقين السويديين على إنتاج كميات كبيرة من المشروب الغازي، في مشهد للتضامن مع الفلسطينيين.



روسيا اليوم