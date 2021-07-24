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السبت، 24-07-2021 10:18 ص

إندونيسي مصاب بكورونا يتنكر في هيئة زوجته ليستقل رحلة طيران

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الوكيل الإخباري - قال مسؤول إندونيسي، أمس، إن مواطناً إندونيسياً تنكر في هيئة زوجته حتى يتمكن من ركوب رحلة طيران داخلية رغم إصابته بفيروس «كورونا».

وذكر ناندانج سوكارنا، المدير العام في مطار حليم برداناكوسوما، أن الرجل استخدم هوية زوجته وشهادة فحص كورونا السلبية للسماح له بالسفر من جاكرتا إلى تيرنات، بينما كان يرتدي نقاباً يوم الأحد الماضي.

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وأضاف أن مضيفة طيران شاهدت الرجل يغير ملابسه قبل مغادرة الطائرة وأبلغت سلطات المطار.


وقال ناندانج: «نيته كانت ببساطة استخدام فحص (بي سي آر) تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبي لشخص آخر حتى يتمكن من ركوب الطائرة». ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، جاءت نتيجة فحصه في وقت لاحق إيجابية لـ«كوفيد 19».

 

وفرضت إندونيسيا قيوداً على السفر وسط طفرة سريعة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» منذ الشهر الماضي، مدفوعة بسلالة «دلتا» شديدة العدوى.

 

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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