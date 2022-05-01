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الأحد، 01-05-2022 09:15 ص

إنقاذ ثلاثة من متسلقي الجبال في ماليزيا

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الوكيل الإخباري - تمكن فريق البحث والإنقاذ في جبل كينابالو، أمس، من إنقاذ ثلاثة متسلقين أصيبوا بتشنجات عضلية والتواء في الكاحل، حسبما أفادت صحيفة "ذا نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وذكرت الصحيفة أن امرأة تبلغ من العمر 18 عاماً ورجلين تتراوح أعمارهم بين 19 و26 عاماً واجهوا صعوبات في النزول إلى سفح الجبل.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ في مدينة صباح الماليزية إن الإدارة تلقت مكالمة طوارئ في تمام الساعة 1:36 ظهراً، وأرسلت فريق بحث وإنقاذ من سبعة أفراد، من بينهم مرشدو جبال وحراس حديقة منطقة صباح.

وأضاف المتحدث أن أعضاء فريق الإنقاذ قدموا العلاج للضحايا الثلاثة فور وصولهم إلى مكان الحادث.

وأشار المتحدث إلى أنه تم إرسال المتسلقين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج. 

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