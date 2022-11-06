إنقاذ عاملين علقا 9 أيام داخل منجم منهار في كوريا الجنوبية - صور

الوكيل الإخباري - أسفرت عمليات إغاثة شاقة يوم الجمعة عن إنقاذ عاملَين من كوريا الجنوبية علقا لأكثر من تسعة أيام داخل منجم زنك.



وعلق الرجلان على عمق 190 متراً داخل بئر المنجم الواقع في بونغهوا (شرق) والذي انهار في 26 أكتوبر.

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وأظهرت مشاهد عرضتها محطات تلفزيونية خروجهما من المنجم يوم الجمعة بمساعدة عناصر الإغاثة.



ووصف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول خروجهما من المنجم بـ"المعجزة".



وكتب في منشور عبر فيسبوك "شكراً لعودتكما سالمَين وبصحة جيدة بعدما كنتما بين الحياة والموت"، وتوجّه بالشكر لعناصر الإغاثة على جهودهم.



وأوضحت السلطات أن الرجلين البالغين 56 و62 عاماً في صحة مستقرة، معربةً عن اعتقادها بأنهما أشعلا ناراً ونصبا خيمة بلاستيكية داخل المنجم من أجل التدفئة.



وقال ليم يون سوك، أحد المسؤولين في فرق الإغاثة، إن الناجيَين "كانا يحوزان كمية من القهوة الفورية واعتمداها كوجبة".



وأوضح أنهما "صمدا بفضل من شرب المياه التي كانت تتساقط في الداخل".

وبدا الفرح واضحاً على أقارب العاملين الذين كانوا قد فقدوا الأمل في إمكان إنقاذهما.

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