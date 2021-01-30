السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 04:10 م

إنقاذ كلب من الموت متجمدًا في روسيا

فبعاف


الوكيل الإخباري _ نجا كلب ضال من الموت متجمدًا في درجة حرارة 54 تحت الصفر بأعجوبة، حيث عُثِر عليه وقد تجمد في مكانه في ظل البرودة القارسة بمنطقة "سيبيريا" في روسيا، الا ان مجموعة من السكان المحليين تدخلوا لإنقاذه.


حيث بدأت محاولات إنقاذ الكلب بعد أن انتبهت عاملة في مستشفى قريب إلى صوت أنين استغاثته، ليقوم مجموعة السكان المحليين بحفر الثلوج المتجمدة حوله والتي حالت دون قدرته على التحرك بحذر خشية إلحاق الأذى به.

وقررت السيدة التي عثرت عليه في البداية بعد سماع أنينه إيوائه في مسكنها في أعقاب عملية إنقاذه،  لكن لم تتمكن من إخراجه من مأزقه بمفردها، لذا طلبت مساعدة عدد من سكان قريتها، وبالفعل لم يترددوا وشرعوا في إنقاذه مستخدمين عتلات لإزاحة الجليد.

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المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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