الأحد 10-10-2021
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الأحد، 10-10-2021 10:36 ص

إنقطاع الكهرباء في لبنان يدخل الترند

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الوكيل الإخباري - تصدر خبر دخول لبنان في الظلام الترند في السعودية ولبنان على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد انفصال الشبكة "بشكل كامل"، عقب نفاد مادة الفيول المشغلة لمحطات الإنتاج، بحسب ما أعلنت مؤسسة الكهرباء في لبنان يوم أمس.

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إذ قالت أن الانفصال جاء قسراً بسبب نقص الفيول بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار، المسؤولان عن الإمدادات.

 

كما تصدّر وسم "قلوب مليانة عتمة" على موقع التواصل الإجتماعي إذ أعرب المواطنون والمتابعون عن غضبهم مما يحصل، إذ قال أحدهم: " سود الله أيامكم يا أيها من قال 24 /24 كهرباء لبنان عتمة مثل ما قلوب مليانه عتمه خفاش لصوص أصحاب طائرات خاصة ويخوت"، وعلق متابع آخر: " بلد شحار وتعتيرمن يفكر بالناس بعيدا عن احقاده الشخصية وارتباطاته المشبوهة ؟! قلوب مليانة عتمة".

 

المصدر - الفن 

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