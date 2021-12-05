إيران تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية

الوكيل الإخباري - دخلت أربعة أقمار صناعية إيرانية، اليوم الأحد، مرحلة الاختبار النهائي على أن تكون جاهزة للإطلاق والاستقرار في المدار الفضائي حول الأرض قريبا.



وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن هذه الأقمار الصناعية هي “ظفر 2” و “ناهيد 2 و1” و “بارس 1″، وذلك بالتوازي مع خضوع كتلة النقل المداري “سامان” والمحرك الفضائي “آرش” لاختبارات نهائية.

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وأوضحت الوكالة أن الأقمار الصناعية الإيرانية الأربعة والمحرك الفضائي وكتلة النقل المداري للقمر الصناعي من أهم الإنجازات التي حققتها صناعة الفضاء الإيرانية المهمة، خلال العامين الماضيين.



وأكدت أنه بدأت صناعة القمر الصناعي “ظفر 2” قبل 8 سنوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية بنسبة 95 في المائة، وهي النسخة الحديثة من القمر الصناعي “ظفر 1” وتنتظر الإطلاق منذ سنتين، ومن مميزاته أن الدقة المكانية لكاميراته تبلغ 16 مترا.

المصدر - الديار