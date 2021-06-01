إيطاليا.. إطلاق سراح أحد أخطر زعماء المافيا الصقلية

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "إسبريسو" الأسبوعية الإيطالية، أمس الاثنين، بأن جيوفاني بروسكا، أحد أشهر رجال العصابات الصقلية، قد أُطلق سراحه بعد أن قضى 25 عاما في السجن.

اضافة اعلان



وأكد عدد من وسائل الإعلام المحلية والدوائر القضائية والاستقصائية الإيطالية الأنباء التي كشفت أن بروسكا، البالغ من العمر 64 عاما، قد غادر لتوه سجن "ريبيبيا" الشهير.



وحوكم بروسكا بتهمة تنفيذ تفجير على الطريق السريع أسفر عن مقتل القاضي المناهض للمافيا جيوفاني فالكون مع زوجته وثلاثة من حراسه الشخصيين في 23 مايو 1992.



وتورط بروسكا في العديد من الجرائم الدموية، غير أنه بعد فترة وجيزة من اعتقاله في عام 1996، بدأ يتعاون مع المحققين وقدم معلومات قيمة سهلت اعتقال وإدانة أعضاء آخرين في المافيا.



ويلقب بروسكا بـ"الخنزير"، و"الجلاد"، و"الجزار"، كما يتم تداول أنباء تفيد بأنه قتل ما بين 100 و200 شخص.

روسيا اليوم