السبت 21-05-2022
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السبت، 21-05-2022 07:17 ص

إيطاليا .. اتصل بالشرطة للإبلاغ عن غلاء فنجان قهوة

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الوكيل الإخباري - فرضت السلطات الإيطالية غرامة قدرها ألف يورو على أحد المقاهي في مدينة فلورنسا، بعدما اتصل زبون غاضب بالشرطة؛ لأنه طولب بدفع أكثر من دولارين مقابل فنجان من قهوة «إسبريسو»، وفق «سكاي نيوز عربية».

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وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن الزبون اتصل بالشرطة للإبلاغ عن مطالبته بدفع 2 يورو مقابل القهوة، داخل المقهى المعروف بـ«ديتا أرتخيانالي» في وسط المدينة.


ويعد هذا السعر مرتفعاً نسبياً عن متوسط سعر فنجان القهوة في إيطاليا.
واشتكى الزبون لأن المقهى لم يعرض سعر فنجان القهوة في قائمته التي تكون عادة معلقة على الجدار، وهو أمر اعتبر خطأ، رغم كون المحل ذا شهرة واسعة توجت بجوائز في مسابقات لتحضير القهوة.


وأبدى مالك المقهى فرانسيسكو سانابو غضبه إزاء الغرامة، قائلاً إن السعر كان على قائمة رقمية، في إشارة إلى إمكانية الحصول عليه من خلال رمز استجابة «باركود». وأوضح أن الزبون اشتكى لأنه طولب بدفع 2 يورو مقابل قهوة منزوعة الكافيين يتم تحضيرها بعناية، من خلال استخراج الماء، وقال: «هل لكم أن تصدقوا الأمر؟».

 

البيان


 




 

 


 

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