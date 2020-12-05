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السبت، 05-12-2020 12:04 م

إيطاليا.. رجل يمشي 450 كيلومترا دون توقف بعد مشاجرة مع زوجته

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الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "إيل ريستو ديل كارلينو" الإيطالية إن أحد سكان مدينة كومو، سار على قدميه مدة أسبوع دون توقف بعد شجار مع زوجته.

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وأوقفت الشرطة الرجل البالغ 48 عاما في مدينة فانو بمقاطعة بيزارو أوربينو، قبل أن يكشف أنه قطع 450 كيلومترا مشيا للتخلص من التوتر بعد خلاف عائلي.


وأضاف أنه كان ينوي بلوغ مدينة سان جيوفاني روتوندو.

 

وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن زوجته أبلغت الشرطة باختفائه، وفي اليوم التالي لتوقيفه سافرت إلى فانو لاصطحابه بعد أن دفعت عنه غرامة قدرها 400 يورو بسبب خرقه حظر التجول الليلي.


وقارن رواد شبكات التواصل الإيطالية بين قصة الرجل وفيلم Forrest Gump الأمريكي الذي يروي رحلة شخص ركض عبر ولايات أمريكية عديدة بعد أن شعر بالوحدة.

 

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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