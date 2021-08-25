إيطالي يثقب جدار منزل جاره ويحاول قتله بالغاز - صور

الوكيل الإخباري - على طريقة المافيا الإيطالية، التي يظهر بين أفرادها بطل الجريمة، صنع إيطالي ثقبا في جدار منزل جاره ليقتله بالغاز.





اضافة اعلان

ونجحت الشرطة الإيطالية في القبض على الرجل (63 عاماً)، بعد اكتشاف محاولته لقتل جاره، في بلدة بيانزيه في مقاطعة فيرشيللي بإقليم بييمونتي بشمالي البلاد.

ووفقاً لموقع "today" الإيطالي، وقع الحادث، الأحد، 15 أغسطس/آب الجاري حوالي الساعة 12 ظهراً، عند محاولة الرجل تفجير منزل جاره، الذي تشاجر معه في وقت سابق.



وذكرت تحقيقات هيئة تنفيذ القانون الإيطالية، أن الرجل أدخل أنبوباً داخل جدار منزل الجار موصولاً بأسطوانة غاز.



وعندما عاد صاحب الشقة من رحلة تسوق في متجر محلي للبلدة، لاحظ وجود رائحة غاز قوية تنبعث من الفناء.



وبعد تأكد المجني عليه من عدم وجود تسرب من السخان، فحص باقي المنزل ليكتشف وجود ثقب في أحد الجدران به خرطوم مطاطي موصول في أسطوانة غاز.

اتصل الرجل برجال الإطفاء والشرطة الذين وصلوا على الفور وقاموا بتأمين المنزل وتفريغ الغاز منه ثم التحقيق في الواقعة.



وتم اكتشاف خطة الجاني من قبل رجال الإطفاء في فيرتشيللي، الذين فتحوا تحقيقاً في القضية.



ونظراً لخطورة الجريمة واحتمال تكرارها، ألقي القبض على الجار الجاني بتهمة الشروع في جريمة قتل، انتظاراً لمحاكمته.









المصدر - العين الإخبارية