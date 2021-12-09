إيلون ماسك يبدأ زرع رقاقاته داخل أدمغة البشر في 2022.. ويحدد أول الحاصلين عليها

الوكيل الاخباري - أعلن الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، أن شركته التكنولوجية "نيورالينك" تأمل في أن تبدأ زرع الرقاقات داخل أدمغة البشر العام المقبل 2022.
جاء ذلك خلال مقابلة تم بثها مباشرة في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الاثنين.
وعندما سُئل ماسك عن خطط شركة "نيورالينك" خلال 2022، أجاب: "تعمل الشركة بشكل جيد مع القرود، ونحن في الواقع نجري الكثير من الاختبارات، ونحن نؤكد فقط أنها آمنة وموثوقة للغاية، ويمكن إزالة الرقاقة من الدماغ بأمان".
وتابع: "نحن نأمل أن نطبق هذا لدى أوائل البشر لدينا خلال العام المقبل، والذين سيكونون من الأشخاص الذين يعانون من إصابات شديدة في النخاع الشوكي، مثل الشلل الرباعي، ونحن بانتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".
وأردف مؤكدا أن "معايير زرع الرقاقة لدى شركته "نيورالينك" أعلى بكثير من متطلبات إدارة الغذاء والدواء".
وتعمل شركة "نيورالينك" التي أسسها إيلون ماسك في عام 2016 على تطوير شريحة يتم زرعها في أدمغة البشر، بغرض تسجيل وتحفيز نشاط الدماغ في وقت واحد، والهدف منها هو أن يكون لها تطبيقات طبية مثل علاج إصابات الحبل الشوكي الخطيرة والاضطرابات العصبية.
I seriously hope it gets to the point where Neuralink could help my husband. Like with memory and delusions. Why not?— Jeremy Judkins 🎄 🏝 (@teslafsdbeta) December 7, 2021
The part of his brain that is dead just needs to be "replaced."@elonmusk what's the timeline on something like Neurualink helping with memory loss from stroke? https://t.co/7hvf1dibAG
وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، أصدرت شركة "نيورالينك" مقطع فيديو لقرد يلعب لعبة فيديو باستخدام رقاقة مزروعة في دماغه من تطويرها.
المصدر : سبوتنك
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