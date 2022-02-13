الإثنين 14-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

الحكومة الأسترالية توجه بإخلاء سفارتها في كييف

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

الحكومة تقدّم "التزاماً مكتوباً" للجنة المالية النيابية لمتابعة توصياتها بتخفيض 100 مليون دينار من النفقات

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

الأحد، 13-02-2022 11:07 ص

إيلون ماسك يعلن موعد انطلاق رحلاته الفضائية

main_image62081786ae67d


الوكيل الإخباري - أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن موعد انطلاق رحلاته الفضائية حول الأرض.

وقال ماسك، حسبما أفادت مجلة «الرجل» نقلاً عن موقع الإذاعة العامة الأمريكية «إن بي آر»، إن الرحلات قد تبدأ في مارس، متوقعاً نجاح مركبته «ستار شيب» في الوصول إلى مدار الأرض وعلى متنها سياح.

اضافة اعلان

 

وأضاف: «من المحتمل أن تكون هناك بعض المطبات على الطريق، لكننا نريد تسويتها بنشر أقمار استطلاع صناعية، قبل وضع الأشخاص على متن مركبتنا وإرسالهم إلى مدار الأرض».

 

وأعرب عن أمله بأن يتم الحصول على الضوء الأخضر في الشهر ذاته، وأن تكون المركبة جاهزة للطيران.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

سقوط امرأة أربعينية في بئر بمدينة جزائرية

download (1)

من أجل ردائها.. أم تعلق ابنها بين السماء والأرض في الهند - فيديو

ناقة-النبي-صالح

السعودية.. ناقة تحتضن صاحبها بعد فراق - فيديو

6208c0114c59b7204622599f

الطفل فواز القطيفان يروي مرحلة اختطافه ويكشف طرق التعذيب التي تعرض لها - فيديو

6754-1

أقصى مسافة تقطعها السيارة بعد إضاءة لمبة الوقود

1uz6zvmm

سوريا..أم ترمي طفلها في بناء مهجور وترحل

أخبار متعلقة
56635e3bc638efca8c5eb5650a2cc9b7

ماسة سوداء غامضة تعرض للبيع في مزاد بلندن

image (1)

أمريكي يتنازل لصديقه عن رحلة مجانية للفضاء لسبب غريب

9fb64abe-e43f-4d49-9687-e7736dfbcfd7

ناسا.. صاروخ سبيس إكس يرتطم بالقمر في مارس

image (1)

تركيا تنجح في إطلاق أول قمر اصطناعي مصغر إلى الفضاء