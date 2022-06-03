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الجمعة، 03-06-2022 03:08 م

إيلون ماسك يقرر تسريح 10% من موظفي تسلا

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الوكيل الإخباري - قرر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الاستغناء عن 10% من موظفي الشركة ووقف التوظيف، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

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وأبلغ ماسك موظفيه في رسالة إلكترونية بأن لديه شعورا سيئا للغاية حول الاقتصاد.


في سياق آخر، توقع ماسك أن شركة السيارات الكهربائية قد يصبح لديها نموذج أولي من الروبوت البشري المعروف باسم Optimus في غضون أشهر.


وتم تقديم Optimus لأول مرة في أغسطس من العام 2021، وهو روبوت بحجم إنسان، طوله 173 سم، ووزنه حوالي 57 كلغ، وبقدرات استيعابية تصل إلى 20 كلغ.


وسيتم التحكّم به بنفس أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها تسلا في سياراتها.


ويتوقع ماسك أن يكون قادراً على أداء مهام عادية مثل التسوق من البقالة، قائلاً إن سيارات تسلا هي روبوتات شبه واعية تسير على عجلات.

 

العربية.نت

 




 

 


 

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