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الأربعاء، 30-09-2020 11:09 ص

ابتسم من قلبك .. إشارات مرور في أيسلندا - صور

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الوكيل الاخباري – في بعض الأحيان، هناك شيء بسيط مثل رؤية قلب أحمر لامع ينبثق في رسائلنا النصية هو كل ما يتطلبه الأمر لتضيء يومنا هذا، بالنسبة لشعب أكوريري في أيسلندا، فإن هذه الزيادة القليلة من الأوكسيتوسين لا تقتصر على أهواء أحبائهم الذين يتمنون لهم التوفيق، كل ما عليهم فعله للحصول على وميض من هذا الرمز المعزز عالميًا هو القيام برحلة إلى أقرب ممر للمشاة.

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في أعقاب الأزمة المالية التي شهدتها البلاد في عام 2008، نفذت ثاني مدينة في أيسلندا، والتي تقع على عتبة الدائرة القطبية الشمالية، نهجًا بسيطًا ولكنه أنيق لرفع الروح المجتمعية هو "تحويل إشارات المرور الحمراء القاسية في المدينة إلى قلوب حمراء مشعة".

 


جاءت هذه الخطوة كجزء من حملة "ابتسم من قلبك"، تم تشجيع السكان على الانضمام إلى جهود رفع المعنويات من خلال تعليق قلوب مصنوعة من أزهار "لا تنساني" من نوافذ سياراتهم ومنازلهم ومكاتبهم، في نفس الوقت تقريبًا، كشفت المدينة أيضًا عن تركيب هائل لمجسم للقلب على جبل "Vaðlahei" القريب والذي تم تصميمه ليبدو كما لو كان ينبض بمساعدة حوالي 400 مصباح كهربائي.


أكثر من مجرد وسيلة للتحايل لجعل السكان يمرون بأوقات عصيبة، أصبحت إشارات المرور على شكل قلب من التجهيزات الدائمة للمدينة، على الرغم من أن التركيب بحجم ملعب كرة القدم على جبل Vaðlaheii لم يعد يلمع، فقد انتشرت شائعات على مر السنين حول إعادة تثبيت العرض الذي يبعث على الحميمية تمامًا، ربما لا يوجد وقت أفضل من الآن.

 


كما يعرف سكان أكوريري جيدًا، يمكن للتذكير اليومي بالحب والأمل والمجتمع أن يكون له تأثير كبير عندما تبدو الأمور قاتمة مثل الشتاء الآيسلندي،  بالنسبة للكثيرين منا في حالة الإغلاق، فإن فكرة السفر إلى أبعد من ممرات المشاة في ساحاتنا الخلفية تبدو غير مؤكدة، ناهيك عن التنقل في رحلة دولية لرؤية إشارات المرور هذه شخصيًا.


ولكن بقدر ما فعل أكوريري المستحيل من خلال جلب الابتسامات على وجوه أولئك العالقين في حركة المرور، ربما، حتى من بعيد، ستكون منارات الأمل هذه على شكل قلب مجرد تذكير نحتاجه للحفاظ على معنوياتنا عالية اليوم، والاستمرار في الابتسام في الايام القادمة.

 

 



المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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