ابتكار إيطالي جديد .. تحميص البن بأشعة الشمس - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد 6 سنوات من العمل المتواصل، طورت شركة تكنولوجيا إيطالية (بيوروسول) طريقة مبتكرة قادرة على تحميص حبوب القهوة باستخدام أشعة الشمس.



ويقول دانييل تومي؛ وهو أحد مؤسسي بيوروسول: "تضرب أشعة الشمس حبوب القهوة وتعمل على تسخينها إضافة للهواء المحيط بها مع تركيز أكبر للحرارة على الحبوب نفسها".



استهلاك الطاقة = صفر

يهدف مشروع بيوروسول إلى تقليل تكلفة المحامص التي تعتمد على درجات الحرارة العالية واستبدالها بعاكس صغير يعمل بطريقة يدوية، بحسب "يورونيوز".

اضافة اعلان



ويوضح أنطونيو دوربي؛ وهو شريك مؤسس مختص بالهندسة الإلكترونية: "نحن لا نستخدم الوقود الأحفوري، مثل الغاز والكهرباء بل نستخدم طاقة شمسية مباشرة تتركز على حبوب القهوة ويعادل ذلك صفر استهلاك للطاقة".



ويؤكد مؤسسو بيوروسول أن هذه الطريقة بتحميص حبوب القهوة ستوفر حوالي 400 كيلوغراما من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من القهوة المحمصة على الطريقة التقليدية.



تشير التقديرات إلى أنّ معالجة 547 ألف طن من القهوة في أمريكا الوسطى أنتجت ما يصل إلى 1.1 مليون طن من النفايات ولوثت ما يقارب 110 آلاف متر مكعب من المياه يومياً وفقا لموقع الأعمال المستدامة.

المصدر - البيان

اظهار أخبار متعلقة

