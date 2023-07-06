ابتلع 62 قطعة فقط.. أمريكي يفشل في تحطيم الرقم القياسي لأكل الهوت دوغ

الوكيل الإخباري - فشل الأمريكي جوي تشيتنت، في تحطيم رقمه القياسي العالمي لعام 2021، في مسابقة أكل الهوت دوغ السنوية، حيث ابتلع 62 قطعة في 10 دقائق فقط.



ووفق صحيفة "نيويورك بوست"فإن جوي تشيتنت، لم يتمكن من تحطيم الرقم القياسي الذي سجله في عام 2021، حيث تمكن من تناول 76 قطعة.

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وفاز الأمريكي جوي تشيتنت، بالمسابقة في الأعوام 2007 و 2009 و 2013 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022.



أما في مسابقة السيدات، فازت ميكي سودو، بـ39 قطعة ونصف، وأصبحت الفائزة للمرة التاسعة، لكنها لم تستطع تحطيم رقمها القياسي في عام 2020، حيث أكلت 48 قطعة ونصف.



تقام مسابقة "Nathan's" الشهيرة لأكل الهوت دوغ، سنويا في مدينة نيويورك، في 4 يوليو، يوم استقلال الولايات المتحدة.



وأقيمت أول مسابقة لتناول الهوت دوغ في عام 1916 عندما تناول الأيرلندي جيم مولين، 13 قطعة في 12 دقيقة.



وبحسبما أوردته وسائل إعلام أمريكية، فإن الفائز في كل فئة يربح عشرة آلاف دولار، أما المركز الثاني فيحصل على خمسة آلاف دولار، وأما عن المركز الثالث فيحصل على 2.5 ألف دولار، والرابع فيحصل على ألف ونصف، والخامس ألف دولار.

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