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الخميس، 11-11-2021 10:30 ص

ابنة رئيسة وزراء نيوزيلندا تقاطعها خلال بث مباشر-فيديو

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الوكيل الإخباري- قاطعت ابنة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن والدتها خلال كلمة لها كانت تتحدث فيها عن إجراءات مواجهة كوفيد-19 الجديدة في البلاد، خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع فيسبوك.

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وحاولت ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، "التسلل" من سريرها، بعدما تجاوزت موعد نومها في وقت كانت والدتها تتحدث إلى النيوزلنديين على موقع التواصل الاجتماعي.


فبحسب الفيديو اللطيف، كانت رئيسة الوزراء تجري بثًا مباشرًا، وتناقش مع متابعيها مسألة تخفيف القيود الخاصة بالتصدي للجائحة، عندما بدت فجأة مشتتة الانتباه بسبب "شيء ما" يحدث خارج نطاق الكاميرا.


وما هي إلا ثوانٍ حتى سُمع صوت الطفلة وهي تنادي "ماما"، لتجاوب أرديرن: "من المفترض أن تكوني في السرير". حان وقت النوم يا حبيبتي.. عودي إلى السرير وسآتي لأراك بعد ثانية".


وبعد هذه اللحظات الطريفة، اعتذرت رئيسة الوزراء من متابعيها قبل أن تسألهم: "كان ذلك فشلًا في وقت النوم، أليس كذلك؟".

لكن يبدو أن الطفلة المشاكسة لم ترغب بالخلود إلى النوم بلا والدتها، إذ عادت وظهرت مرة أخرى خلال البث المسائي، مما أجبر رئيسة الوزراء على الاعتذار من ابنتها قائلةً "أنا آسفة يا عزيزتي، الأمر يستغرق وقتًا طويلاً".


وانسحبت جاسيندا لتمارس مهامها الأمومية قائلةً للمشاهدين إنها ستنهي البث المباشر عند هذا الحد.

 

 

 




 

 


 

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