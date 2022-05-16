اب يطالب ابنه بدفع مبلغ خيالي لعدم انجاب حفيد في استراليا

الوكيل الإخباري-رفع زوجان هنديان قضية على ابنهما وزوجته بعدما استمرّ زواجهما ست سنوات من دون أن ينجبا أطفالا.

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وحسب الدعوى سيدفع الابن 50 مليون روبية؛ أي ما يعادل 930 ألف دولار أسترالي " 455,909.82 دينار أردني" في حال لم ينجب طفلاً خلال عام، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".



ويقول الضابط رانجان براساد (61 عاماً) إن القضية حساسة وعاطفية بالنسبة له ولزوجته، ولن يستطيعا الانتظار أكثر من تلك المدة.



وأضاف أن مبلغ 50 مليون روبية سيكون تعويضاً للمبالغ التي أنفقها على تعليم ابنه في الولايات المتحدة الأمريكية ليصبح طياراً.



ووفق ادّعاء براساد فقد أنفق 3.5 مليون روبية على تعليم ابنه وتدريبه.

قبلت المحكمة الدعوى وحدّدت جلسة استماع اليوم الاثنين، ولم تستطع وسائل الإعلام الوصول للابن وزوجته للتعليق.



البيان

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