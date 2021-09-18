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السبت، 18-09-2021 03:35 م

اجمل اسماء بنات تدل على الرزق

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الوكيل الإخباري - أسماء بنات جميلة وراقية، ترتبط تسمية المولود بمعتقدات عديدة، وفقا لما يقال من أن لكل شخص نصيب من اسمه، ومن أن هناك أسماء تجلب الحظ لصاحبها، وغيرها تجلب الرزق لمن يسمى بها.

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اليوم نقدم أسماء بنات جميلة وراقية تجلب الرزق لصاحباتها، للآباء والأمهات الذين يعتقدون في الأسماء التي تجلب الرزق.

أسماء بنات جميلة وراقية

هبة: يعني العطية أو الهدية، صاحبة هذا الاسم مساعدة للآخرين وقادرة على تحمل المسؤولية.
ليلى: اسم من اسماء بنات جميلة وراقية تجلب الرزق، وصاحبته لينة القلب.

ماسة: بالإضافة إلى كونه من الأسماء المستوحاة من الأحجار الكريمة، يعد هذا الإسم حاملته بمستقبلٍ زاهر ورزقٍ ليس له مثيل.
لؤلؤة: الدرة البحرية أو الجوهرة التي تُستخرج من المحارة في البحر، وهو يجلب الرزق لأنه يجلب المال لصاحبته.

سارة: يعني الأميرة أو السيدة النبيلة، السعادة والرزق الوفير من نصيب صاحبة هذا الاسم.
ثروة: يعني المال الوفير ولذلك يجلب الحظ والرزق لصاحبته.
غنى: يوحي هذا الاسم بالغنى في كل شيء، المال والثروة وغنى النفس وهو من الأسماء التي تجلب الرزق لصاحبها.
كنزي: من كنز أي من الثروة والثراء ولذلك يجذب المال والرزق لصاحبته.
أحلام: يحمل هذا الاسم طاقة إيجابية كبيرة لصاحبته، وهو من الأسماء التي تجلب الرزق لصاحبها.
أميرة: من الأسماء الجميلة التي تجلب الخير والرزق لصاحبته، ويعني المرأة المالكة والحاكمة بأمرها.

 

أسماء بنات جميلة وراقية تجلب الحظ


حوراء – زينب – فاطمة – كوثر– مريم – نور – دعاء – أريج – شيرين –خلود.

 

المصدر - هي

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