احذر.. تاريخ ميلادك يمكن أن يكون سببا في سرقة بياناتك الشخصية والمصرفية

الخميس 05-11-2020
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الخميس، 05-11-2020 03:06 م

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الوكيل الإخباري _ كشفت احدى الدراسات البحثية التي اجرتها شركة "كاسبرسكي" الروسية أن 46% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات يحرصون على اختيار كلمات مرور جديدة وفريدة لحساباتهم الرقمية على الإنترنت.

وقد أكدت أن 18% من المشاركين في الدراسة يستخدمون كلمة المرور نفسها لجميع حساباتهم، وهي نسبة باعثة على القلق.

ومن الممكن ان يتعرض هؤلاء المستخدين لخطر اختراق جميع حساباتهم واستغلالها بطرق مختلفة ، إذا تسربت كلمة مرور واحدة.

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واشارت الى ان الكثير من المستخدمين يسيئون التعامل مع كلمات المرور من خلال اللجوء إلى طرق غير آمنة لتذكّرها.


وأكد حوالي 28% من المستطلعة آراؤهم في الدراسة، بتدوين كلمات المرور الخاصة بهم على دفاتر للمساعدة في تذكّرها، في حين ذكر 15% أنهم سمحوا لمتصفح الويب بتخزين كلمات المرور، و23% أنهم حفظوها في ملف على الحاسوب.


وفي وقت حذرت الدراسة من أنه حتى إذا كانت كلمة المرور قوية من حيث تركيبها، فإن الاستهتار في حفظها يجعلها عرضة لحصول الآخرين عليها، عمل ما يقارب 16%  من الاشخاص على تسجيل كلمة المرور على قطعة ورق وضعوها بالقرب من الحاسوب .

 

المصدر : سبوتنيك 

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