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السبت، 13-07-2024 09:11 ص

احذر .. عادة خاطئة عند تشغيل التكييف تؤدي للانفجار

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الوكيل الإخباري- في ظل تلك الأجواء الحارة، يحتاج الجميع إلى تشغيل التكييف بصفة يومية، ولكن طريقة التشغيل الخاطئة قد تتسبب في انفجاره.

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وكشف موقع «thecoolingco» عن سبب رئيس يؤدي بدوره إلى انفجار التكييف، إذ يعمل البعض على إيقاف تشغيله لفترة قصيرة، ومن ثم معاودة تشغيله مرة أخرى، فيما يعرف بـ«Short Cycling» أو دورة التشغيل القصيرة.


أمر يسبب انفجار التكييف
التشغيل أو الإيقاف لمدة قصيرة من الوقت يعد من الأسباب التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع درجة حرارة الملفات، مما يؤدي إلى احتراقها تمامًا.


الدورة القصيرة هي الفترة الزمنية التي يعمل فيها تكييف الهواء، وكلما كانت هذه الدورة أقصر، زادت صعوبة عمل نظامك مما يؤدي إلى احتراقه في حال تكرار ذلك الأمر في كل مرة عند تشغيل التكييف الخاص بك. لذا يجب عليك في تلك الحالة العمل على صيانة مكيف الهواء الخاص بك، لأنه يمكن للفني اكتشاف المشكلات المحتملة عند تكرار ذلك الأمر.


أسباب تؤدي إلى انفجار التكييف
لا يقتصر الأمر على ذلك السبب فحسب، فهناك بعض الأمور التي يجب الانتباه لها وتسبب انفجار التكييف، والتي جاءت على النحو التالي:


في حال تسريب مركب التبريد المعروف بـ«Leakage»، فإنه من ضمن الأمور التي تسبب انفجار التكييف.


إذا كان التكييف متصلًا بمصدر كهربائي قليل الجهد، خاصة من ناحية القدرة الكهربائية، يؤدي ذلك بدوره إلى ارتفاع درجة حرارة الأسلاك مما يؤدي إلى حدوث حريق.

المصدر : الوطن 



 




 

 


 

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