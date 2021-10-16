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السبت، 16-10-2021 01:41 م

اختبأ 3 أيام أعلى شجرة هربا من شرطة في نيويورك - صور

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الوكيل الإخباري - واقعة طريفة واجهها رجال الشرطة الأميركية أثناء مطاردتهم لرجل بعدما صعد إلى أعلى شجرة في مقاطعة كوينز بنيويورك ورفض النزول لمدة 3 أيام، قبل أن يتم إقناعه بالخروج بمساعدة متطوع من مجال الصحة العقلية.

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ووفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان رودي توماس، البالغ من العمر 44 عامًا، مختبئًا في الشجرة في حي كوينز، فيما ساعدت المتطوعة إيريكا فورد، من مؤسسة "لايف كامب" للصحة العقلية، رجال الشرطة في إقناع توماس بالتراجع عن قراره بالاختباء أعلى الشجر.

 

ويقول تقرير لصحيفة "ديلي نيوز"، إنه تم نقل "توماس" بعد ذلك إلى مستشفى محلي في نيويورك لإجراء تقييم نفسي، هذا في وقت لدى "توماس" مذكرة توقيف بإلقاء القبض عليه بزعم "لكمه" امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا كانت في سيارة معه في 30 أيلول الماضي.

وخلال محاولة ضبطه الأخيرة، وقف ضباط الشرطة والجيران تحت الشجرة لحث "توماس" على النزول منذ بدء المواجهة عندما اتصلت والدته برجال الشرطة قائلة إنه "يهددها".

واستجابت الشرطة في نيويورك للمكالمة وعندما وصلوا إلى المنزل كان الرجل قد صعد إلى السطح ثم إلى الشجرة، وبينما كان توماس يحدق في الفروع، صرخ قائلاً إنه "لا يريد العودة إلى السجن".





 

المصدر -لبنان 24 

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