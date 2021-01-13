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الأربعاء، 13-01-2021 02:38 م

اختبار جديد يكشف قدرة المنازل على مواجهة الأعاصير.. فيديو

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الوكيل الاخباري - تتسبب العواصف والأعاصير في كوارث طبيعية بالمناطق التي تضربها خاصة تلك الواقعة بالقرب من شواطئ المحيطات.

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تتعرض العديد من المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عواصف مدمرة، ينتج عنها دمار كبير للمنازل التي تتعرض لرياح شديد السرعة.


وتواصل العديد من المراكز البحثية تجاربها لإيجاد وسائل يمكنها أن تخفف من حجم الكوارث التي تتعرض لها المنازل في المناطق التي تتعرض للأعاصير.

 

نشر موقع "تيك إنسيدر" البريطاني مقطع فيديو، قال إنه يرصد تجربة أجراها أحد مراكز الأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية لاختبار قدرة المنازل على تحمل الرياح الشديدة.


وقام الباحثون في المركز الموجود بولاية كارولينا الجنوبية، يتطوير نفق خاص بتلك الاختبارات يمكنه أن يحاكي تعرض أحد المنازل لرياح سرعتها 130 ميل/ ساعة (234 كم/ ساعة).
ولفت الموقع إلى أن المنزل الذي تعرض لتلك الرياح السريعة تحطم بصورة كبيرة.

 


سبوتنيك

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