اختبار طائرة إنقاذ روسية من دون طيار في دبي - فيديو

الوكيل الإخباري - نجح مهندسون روس في تطوير واختبار طائرة إنقاذ مسيرة «سيدرون» فريدة من نوعها، وقادرة على العمل في جميع الأحوال الجوية. وتُظهر اللقطات اختبار الطائرة المسيرة في الصحراء وفي البحر، إذ خضعت طائرة «سيدرون» لاختبار في صحراء دبي في 20 سبتمبر لمقاومة الغبار والرمل، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.



وبالإضافة إلى ذلك نجحت الطائرة في العام الماضي في إثبات أدائها في المياه المالحة والرطوبة العالية في بحر كارا، ونجحت أيضاً في إجراء عملية رش وإقلاع من سطح الماء.

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وقالت الشركة المصنعة، إن هذه الطائرة تم تكييفها لأداء المهام في كل من خطوط العرض القطبية الشمالية وفي إفريقيا والشرق الأوسط، في درجات حرارة تتراوح من 30 درجة تحت الصفر إلى 55 درجة مئوية فوق الصفر.

المصدر - البيان