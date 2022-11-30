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الأربعاء، 30-11-2022 02:23 م

اختفاء 'ليلي' يُثير جنون الجماهير المكسيكية في قطر - صور

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الوكيل الإخباري - أثار اختفاء الدمية "ليلي" جنون الجماهير المكسيكية في قطر، قبل ساعات من ملاقاة السعودية في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022.

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ويستضيف استاد "لوسيل"، يوم الأربعاء، مباراة المكسيك والسعودية الهامة، كون أن المنتخبين يطمحان لنيل إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ 16.

 

وكشفت وسائل الإعلام المكسيكية، مساء الثلاثاء، اختفاء الدمية "ليلي" التي تم جلبها إلى قطر لحضور المونديال لعكس التراث المكسيكي، وقالت صحيفة "دياريو" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: شوهدت "ليلي" آخر مرة بالقرب من سوق واقف، وأشار المشجعون إلى أن الأرجنتينيين هم المسؤولون عن سرقتها.

 

وأضافت الصحيفة: دفعت الدمية الجماهير إلى الجنون بعد ضياعها، وذلك بعدما تم وضعها في مدخل أحد المطاعم لمنح الجماهير من مختلف أنحاء العالم فرصة التقاط صور تذكارية معها، وذكر أحد المكسيكيين أنهم أهملوها لمدة 15 قبل أن تختفي.


الاختفاء
وتعود قصة الدمية "ليلي" إلى كويريتارو، التي تقع في شمال وسط المكسيك، وهي واحدة من أصغر الولايات، ولكنها أيضا أكثر الولايات تنوعا جغرافيا، عانت سابقا من الغزو الإسباني الذي ما زال يهيمن عليها ثقافيا واقتصاديا وتعليميا.

 

تم إحضار "ليلي" إلى قطر من كويريتارو، وأطلقت الجماهير المكسيكية رسائل عبر حسابات التواصل الاجتماعي للبحث عن الدمية، وقال بيبي كوريا، مدير المطعم الذي تواجدت فيه آخر مرة لشبكة "إي إس بي إن": ما أعرفه هو أنهم تركوها في مكان واحد وفجأة اختفت، ونأمل أن نجدها قبل انتهاء كأس العالم.

 

رمز لوحدة المكسيكيين
في نوفمبر الماضي، قدمت ولاية كويريتارو الحملة السياحية، التي أعلن عبرها أن "ليلي" سفير للولاية في كأس العالم، وقالت إيريكا كونتريراس مورينو، منسقة المشاريع الخاصة في أمانة سياحة كويريتارو: كأس العالم من أهم الأحداث الرياضية الدولية، مما يسمح لملايين المعجبين في جميع أنحاء العالم بالالتقاء ومشاركة الجوانب الثقافية لمختلف البلدان، واصطحاب ليلي إلى كأس العالم، فرصة لا تقدر بثمن للترويج للمكسيك، وبالتالي يمكن لسفيرنا الثقافي أن تصبح الدمية رمزا لوحدة المكسيكيين.

 

وفور وصولها إلى قطر، قامت "ليلي" بزيارة الملاعب المستضيفة للمونديال، بداية من استاد البيت وصولا إلى ملعب 974، كما شهدت مباراة المكسيك الأولى أمام بولندا التي انتهت بالتعادل السلبي.


والمثير أن وسائل الإعلام المكسيكية باتت تتناقل تصريحات الدمية، التي أصبحت تتوقع نتائج المنتخب، وقالت قبل مواجهة الأرجنتين التي هزمت المكسيك بثنائية: أعتقد أن المكسيك لديها كل شيء لتهزم الأرجنتين، لأنه على الرغم من امتلاكهم لميسي، إلا أنه لم يصل إلى كأس العالم بمستواه المعهود، لذا أتوقع فوز المكسيك 2-1.

 

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين بهدفين دون مقابل، وأحرز النجم ليو ميسي الهدف الأول ونال جائزة رجل المباراة.

 



 

 

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