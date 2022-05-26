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الخميس، 26-05-2022 02:14 م

اختفت عن عين والدتها دقائق .. طفلة تبلع 27 مغناطيسا بالسعودية

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الوكيل الإخباري-تمكن فريق طبي في السعودية من إنقاذ حياة طفلة قامت بإبتلاع 27 قطعة من المغناطيس كانوا موجودين في اللعبة التي كانت تلعب بها في الغرفة . 

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و بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فإن الطفلة قامت بإبتلاع 27 قطعة من المغناطيس أثناء اللعب مما أصابها بمشكلة كبيرة في جدار المعدة . 

 

 

أوضحت الأم أنها لاحظت أن ابنتها تعاني من الغثيان و القئ المستمر اكثر من 3 أيام، و كانت على يقين أنها ليست مصابة ببرد في المعدة و أن ثمة شئ غريب قامت بإبتلاعه . 


قامت الام بزيارة الطبيب، و اجروا اشعة للطفلة، ووجدوا أن في أمعائها 27 جسم صلب، و بعد الفحص اكتشف الطبيب أنهم قطع مغناطيسية يبدو أنها كانت في اللعبة التي كانت تلعب بها . 


جدير بالذكر أن الأم أشارت إلى أنها غابت عن الطفلة دقائق كانت تعد فيها الطعام لها، لتعود إليها و تجدها في حالة إعياء مستمرة و شعور بالغثيان و القئ المستمر . 
 

صدى البلد

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