اختفت عن عين والدتها دقائق .. طفلة تبلع 27 مغناطيسا بالسعودية

الوكيل الإخباري-تمكن فريق طبي في السعودية من إنقاذ حياة طفلة قامت بإبتلاع 27 قطعة من المغناطيس كانوا موجودين في اللعبة التي كانت تلعب بها في الغرفة .

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و بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فإن الطفلة قامت بإبتلاع 27 قطعة من المغناطيس أثناء اللعب مما أصابها بمشكلة كبيرة في جدار المعدة .

أوضحت الأم أنها لاحظت أن ابنتها تعاني من الغثيان و القئ المستمر اكثر من 3 أيام، و كانت على يقين أنها ليست مصابة ببرد في المعدة و أن ثمة شئ غريب قامت بإبتلاعه .



قامت الام بزيارة الطبيب، و اجروا اشعة للطفلة، ووجدوا أن في أمعائها 27 جسم صلب، و بعد الفحص اكتشف الطبيب أنهم قطع مغناطيسية يبدو أنها كانت في اللعبة التي كانت تلعب بها .



جدير بالذكر أن الأم أشارت إلى أنها غابت عن الطفلة دقائق كانت تعد فيها الطعام لها، لتعود إليها و تجدها في حالة إعياء مستمرة و شعور بالغثيان و القئ المستمر .





صدى البلد

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