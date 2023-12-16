اختفى قبل 6 سنوات وظهر فجأة في فرنسا.. ما قصة هذا الفتى؟

الوكيل الإخباري - قالت الشرطة البريطانية إنها تتوقع عودة فتى من بريطانيا، عثر عليه في جنوب فرنسا بعد أن اختفى قبل ست سنوات، إلى أسرته في شمال إنكلترا في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن فر على ما يبدو من مجتمع في منطقة جبلية.



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وكان الفتى أليكس باتي قد اختفى وهو في الحادية عشرة من عمره خلال عطلة مع والدته وجده في ملقة في إسبانيا في عام 2017.



وقالت شرطة مانشستر الكبرى في مؤتمر صحافي، إنهم يعملون مع السلطات الفرنسية لإعادة باتي لبريطانيا ولجدته، التي قالت وسائل إعلام بريطانية إنها الوصية القانونية عليه.



وذكرت صحيفة فرنسية أن سائق توصيل شاهد الفتى وهو يتجول عند طريق سريع في المنطقة المحيطة بمدينة تولوز جنوب فرنسا، بعد أن فرّ من مجتمع في جبال البرانس.



وقال سايكس إن باتي تحدث مع جدته عبر الفيديو مساء أمس الخميس.



وأضاف: "لا يزال لدينا بعض العمل لإنجازه للوقوف على الملابسات الكاملة لاختفائه وأين كان كل تلك السنوات".



وتابع قائلاً: "في الوقت الراهن الأولوية هي التحدث مع أليكس.. لكن بالطبع والدته جزء من تلك المحادثات والتحقيق".

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