الثلاثاء 19-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

حقيقة تعرض الاردن لمنخفض جوي عميق وهطول الامطار الغزيرة

لافروف يكشف تفاصيل المباحثات مع طالبان

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العموش

الامن العام : نحقق في شكوى السطو على مندوب مبيعات

الأسد يصدر قانونا لتأسيس صندوق سيساهم في حل أزمة الكهرباء في سوريا

صندوق الطاقة..آلية جديدة للتوسع بتوزيع السخان الشمسي المدعوم

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاربعاء 20/ 10/ 2021- اسماء

بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني .. صوت الأردن عمر العبداللات يغني 'دحنون ديرتنا '

سند أخضر يتطلب تحميل التطبيق دون تفعيل الحساب

الثلاثاء، 19-10-2021 01:21 م

'ادخل وابكِ'..غرفة في إسبانيا للتخلص من المشاكل النفسية

download (9)


الوكيل الإخباري- في ظاهرة جديدة، لافتة معلقة على غرفة في إسبانيا تدعو من يدخلها لإطلاق العنان لدموعه، إذ كتب عليها "ادخل وابك".

اضافة اعلان


وفي أحد أركان تلك الغرفة هواتف وقائمة بأسماء عدد من الأشخاص، بينهم أطباء نفسيون، يمكنك الاتصال بهم والحديث معهم إذا كنت تشعر بالكآبة والإحباط.


ويمكن لأي شخص أن يأتي إلى "غرفة البكاء" التي تقع في بناية بقلب مدريد، ويهدف المشروع للتخلص من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمتاعب النفسية وبالبكاء وطلب المساعدة.


وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث قد أعلن قبل أسبوع إطلاق حملة للرعاية الصحية النفسية تكلف 100 مليون يورو (116 مليون دولار)، تشمل خدمات منها خط ساخن للمساعدة ضد الانتحار على مدى 24 ساعة.

 

المصدر:التلفزيون العربي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
T8h3R

فيديو يشعل مواقع التواصل سعودي يوزع المال في الحرم المكي

20211018185736391IU

أوروبا.. طلاب يصممون ساقاً مطبوعة ثلاثية الأبعاد لطائر اللقلق -فيديو

shutterstock_1696382563

كيف تتغلب من فوبيا الحيوانات

Simpsons_2720_MontyCircus_Sc1064_hires2_hires2.0

للعاطلين عن العمل.. شاهد 'The Simpsons' وتقاضى 6000 يورو

616e55bc4c59b70cdd6ec5fd

حملة على تويتر للبحث عن طفلة سعودية اختفت في ظروف غامضة

10-6-730x438

جدة فلسطينية تتخرج من الجامعة وعمرها 85 عاماً - فيديو