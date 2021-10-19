'ادخل وابكِ'..غرفة في إسبانيا للتخلص من المشاكل النفسية

الوكيل الإخباري- في ظاهرة جديدة، لافتة معلقة على غرفة في إسبانيا تدعو من يدخلها لإطلاق العنان لدموعه، إذ كتب عليها "ادخل وابك".

اضافة اعلان



وفي أحد أركان تلك الغرفة هواتف وقائمة بأسماء عدد من الأشخاص، بينهم أطباء نفسيون، يمكنك الاتصال بهم والحديث معهم إذا كنت تشعر بالكآبة والإحباط.



ويمكن لأي شخص أن يأتي إلى "غرفة البكاء" التي تقع في بناية بقلب مدريد، ويهدف المشروع للتخلص من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمتاعب النفسية وبالبكاء وطلب المساعدة.



وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث قد أعلن قبل أسبوع إطلاق حملة للرعاية الصحية النفسية تكلف 100 مليون يورو (116 مليون دولار)، تشمل خدمات منها خط ساخن للمساعدة ضد الانتحار على مدى 24 ساعة.

المصدر:التلفزيون العربي