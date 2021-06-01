الثلاثاء 01-06-2021
الوكيل الاخباري

إغلاق 12 منشأة سياحية وإنذار ومخالفة 32 أخرى

مياهنا : ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة في الموقر

النجومُ الخمس لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في التقييم العالمي QS Stars بحقل التعليم والتعلّم الإلكتروني

توضيح للراغبين بزيارة السعودية من الحاصلين على اللقاح الصيني

%2.91 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والضمور

الأردن يتسلم 146.4 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا الأربعاء

الضمان الاجتماعي: (3349) ديناراً سقف الأجر الخاضع للاقتطاع للعام 2021

تفاصيل بلاغ رئيس الوزراء( 38 ) بفتح بعض القطاعات المغلقة

الثلاثاء، 01-06-2021 04:18 م

اذا ظهرت عليك هذه العلامات فأنت مصاب بـ الفطر الأسود

20210523175611390


الوكيل الإخباري - مع انتشار مرض "الفطر الاسود" بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستمرة حول العالم، زاد خوف منظمة الصحة العالمية من ارتفاع عدد المصابين بهذا المرض، الذي أودى الشهر الماضي، بحياة النجم المصري سمير غانم.

اضافة اعلان

ويوصي الأطباء بضرورة التنبّه لبعض العلامات التي تشير الى الإصابة بهذا النوع من المرض، إذ يعاني مريض "الفطر الأسود" في البداية من انسداد أو احتقان في الأنف وإفرازات أنفية دموية وألم موضعي داخل الأنف، ومن ثم يشعر المريض بألم أو تخدّر أو حتى تورّم في الوجه، ومع تقدّم العدوى دون علاج، يعاني المريض صداعاً وألماً حادّين في العين أو خلفها، ما يؤدي الى رؤية غير واضحة أو فقدان النظر في إحدى العينين أو كلتيهما، والعمى الجزئي أو الكلّي.

كذلك يشعر المصاب بـ"الفطر الأسود" بوجع في الأسنان، وتراخي الأسنان في الفك العلوي وخلل في حركة الفك. كما يعاني من الحمّى والآفات الجلدية وخشونة سوداء على الجلد بالقرب من العينين أو الأنف.

 

المصدر-لها 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
hgtjm

شاهد بالفيديو صيني يشوي أغلى سيخ لحم في العالم ويلهب مواقع التواصل

cb1e24c6-8a5a-4dd2-b111-25bf11df6877_16x9_1200x676

ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر - شاهد

whyspacedebr

'حدث ما لا مفر منه' .. حطام يرتطم بمحطة الفضاء الدولية ينذر بـقنبلة موقوتة ! - فيديو

146836721545081827

الأرض تدور بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال الخمسين عاماً الماضية

130210

مطعم فرنسي يتحدى أصحاب القلوب الضعيفة بطريقة غريبة

Reggio-Emilia-City-Museums-Italy

إيطاليا تحافظ على آثارها بهذه الطريقة