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الأربعاء، 01-09-2021 04:40 م

استوحي تسريحات سهلة ولطيفة لابنتك في المدرسة

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الوكيل الإخباري - أميرتك الصغيرة بحاجة إلى الظهور بمظهر أنيق ومتميز أمام زميلاتها في المدرسة، إنها بحاجة أيضاً إلى التغيير في مظهرها من أجل الشعور بالحيوية والثقة بالنفس، ربما حان الوقت للبحث عن تسريحات جديدة تناسب العام الدراسي الجديد، وتشعر طفلتك بالثقة بنفسها.

هناك الكثير من التفاصيل التي تسهّل عليكِ عمل تسريحة جديدة لطفلتك، مثل أكسسوارات الشعر البسيطة التي تناسب المدرسة، خاصة الشرائط بألوانها وأشكالها وأطوالها المختلفة.

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أيضاً الضفائر مفتاح الحصول على تسريحات مختلفة، حيث يمكن عمل عدة ضفائر، ثم دمجها معاً بطرق مختلفة للحصول على تسريحات عديدة بسهولة.


أيضاً التسريحات الفوضوية السهلة التي تمنح طفلتك مظهراً حيوياً وفريداً
شاهدي الصور واستوحي منها تسريحات شعر لابنتك في المدرسة.

 












 

المصدر - نواعم 

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