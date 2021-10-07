اسماء اولاد مميزة تنتهي بحرف الميم

الوكيل الإخباري - أسماء أولاد مميزة، أمور كثيرة يجب أن يأخذها الآباء والأمهات في الإعتبار عند تسمية المولود، منها سهولة نطق الاسم، ومعناه، ولهذا السبب، نقدم أسماء أولاد مميزة تنتهي بحرف الميم ليتخير من بينها الأبوين ما يروق لمواليدهم الذكور.

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من أسماء أولاد تتميز بحرف الميم ما يلي:

تيم: معناه العبد، والعشق بجنون، ويأتي بمعنى آخر وهو المدلل في الحب.

تميم: الرجل ذو الأخلاق العالية والتدين.

أكثم: الطريق الواسع وهو اسم نادر الاستخدام.

تيام: أعلى درجات الحب.

هاشم: الشخص الذي يُكسر أو يهشم الشيء.

قاسم: القسمة بالعدل.

غنيم: من غنيمة أو مغانم وهي الغنائم المنتصرون في الحروب.

سالم: المعافى من كل ضرر ومرض وشر.

غنام: يفوز دائماً.

قسام: يشير إلى العدل وتعني الشخص العادل.

همام: من الهمة والحماس في أداء المهام.

رحيم: العطوف في تعامله مع الآخرين ومن يتصف بلين القلب.

حسام: الحاسم في قراراته.

حليم: الشخص الذي يتسم بالعقل.

كريم: كثير العطاء، يعرف كيف له أن يكرم الآخرين.

عبد الرحيم: الرحيم اسم من أسماء الله الحسنى، العطوف، الرؤوف.

عبد العظيم: ليس له مثيل ويعني العظمة وهي صفة من صفات الذات الآلهية.

عبد الحليم: طيب القلب العطوف، وهو من أسماء الله الحسني.

حاتم: من يقضي بين الناس ويحكم بينهم بالحق.

كارم: كريم مع الآخرين.

جاسم: ضخم البنيان.

عصام: الحبل الذي تحمل به قربة الماء.

أكرم: الأكثر كرمًا بين الناس.

حازم: من الحزم و الإنضباط.

سليم: سليم الإنضباط الأمور.

مياد : هو التبحتر والتمايل

مناح : من العطاء

مهند : هو السيف القاطع المصنوع من أفضل أنواع الحديد

مروان: مثني المَرْو وهو الحجر الأبيض

مُلهم: من الالهام من يلهم غيره لفعل الخير

مازن: من يتمزن على قومه

مشاري: خلية النحل

مراد: طلب او مقصد

ماهر: بارع

مالك: حاكم او من يملك الشئ

مدثر : من الفعل أدثر أي إلتف بالثوب وأشتمل به

مجِيد : العظيم الجليل وهو أسم من أسماء الله الحسنى

المصدر - هي