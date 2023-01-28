اسم جديد لإيلون ماسك على تويتر

الوكيل الإخباري - أعلن الملياردير الأميركي ومالك منصة "تويتر" (Twitter)، إيلون ماسك، تغيير اسمه على حسابه الشخصي والرسمي على المنصة إلى "مستر. تويت" (Mr. Tweet).

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وكتب ماسك على تويتر "غيرت اسمي إلى مستر تويت، والآن لن يسمح لي تويتر بتغييره مرة أخرى".



وأضاف "يؤسفني عدم وجود تسجيل لهذا.. لكن ماسك أجاب: مستر تويت، فضحك كل من كان في قاعة المحكمة. ثم قال ماسك: هذا في الواقع دقيق جدا".



وغالبا ما يكتب ماسك تغريدات على تويتر على مدار اليوم حول مواضيع مختلفة.

وفي الأسابيع الأخيرة أطلق ماسك "ملفات تويتر" التي كشف فيها عما حدث وراء الكواليس قبل أن يستحوذ على الشركة.

الجزيرة