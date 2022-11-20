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الأحد، 20-11-2022 12:29 م

اشتعال سيارة عند إشارة مرور في السعودية.. وهذا ما حدث للسائق - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اشتعال النيران في سيارة عند إحدى الإشارات في السعودية ، بالقرب من أسواق التميمي بطريق الملك فهد بن عبدالعزيز.

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وكشفت مصادر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن اشتعال النيران في السيارة كان بسبب اسطوانة غاز كان ينقلها السائق داخل المركبة.


ويظهر في الفيديو النيران وهي تلتهم السيارة بشكل كامل، في حين أشارت أنباء إلى أن سائق المركبة توفي جراء الحريق.

 

 

 

 المرصد 

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