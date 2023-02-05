اصطدام طائرتين بمطار أمريكي.. شاهد ما حدث

الوكيل الإخباري - اصطدمت طائرة لدى هبوطها بأخرى، يوم الجمعة الماضية، كانت تستعد للإقلاع في مطار نيوارك ليبرتي الدولي بولاية نيو جيرسي الأمريكية؛ فيما لم يسفر الحادث عن ضحايا وفق تأكيد السلطات.

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لطائرتان تابعتان لشركة الخطوط الجوية المتحدة الأمريكية، التي أكدت أنه خلال تحرك طائرة، لم تكن تحمل ركابًا من أجل الاستقرار في موقعها عند البوابة C125، وعندها اصطدمت بطائرة أخرى كانت تستعد للإقلاع عند البوابة C126.

وأوضحت الشركة أن الاصطدام تَرَكز في جناحي الطائرتين، وأن طاقم الطائرة التي كانت تستعد للإقلاع قام بإجلاء جميع الركاب بأمان، وحجزوا رحلات أخرى؛ فيما تمكنت فِرَق الإنقاذ التابعة لهيئة المطار من إزالة طرف الجناح المتضرر، وقاموا بنقله بعيدًا عن الطائرة كجزء من التحقيق.



من جانبه قال محمود العزام، مهاجر أردني وأحد القائمين على رعاية الجالية العربية بنيو جيرسي: إن بعض الركاب العرب كانوا على متن الطائرة المتوقفة بالمطار وتستعد للإقلاع عند وقوع الحادث.



وأضاف أنه فور وقوع الحادث تم التواصل مع السلطات والاطمئنان على حالة الركاب العرب، وأن الحادث لم يُسفِر عن إصابات، وتم التأكد من حجزهم على متن رحلات أخرى.



وأشار إلى أن الطائرة كانت تستعد للإقلاع إلى ولاية ألاباما؛ مشيرًا إلى أن الشركات تعمل على تعويض الركاب عند وقوع مثل هذه الحوادث خاصة في حال إثباتهم وقوع ضرر عليهم.

وكالة اوقات الشام