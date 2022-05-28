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السبت، 28-05-2022 08:51 ص

اصطياد ثاني أضخم سمكة في جنوب إفريقيا - صور

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الوكيل الإخباري - صارع ثلاثة صيادين من جنوب إفريقيا سمكة بلو مارلين العملاقة، والتي تعتبر أضخم سمكة على مر العصور، واستطاعوا اصطيادها أثناء رحلة صيد لمدة 6 أيام في جزر الرأس الأخضر.

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وصارع الصياديون السمكة العملاقة نحو 30 دقيقة، قبل أن يتمكنوا من سحبها إلى القارب، والعودة إلى المرسى.


وتزن السمكة الضخمة 1،370 رطلا، فبدت وكأنها من فيلم خيال علمي أكثر من كونها حيوانا حقيقيا.


وقام الصيادون بوزن السمكة لدى عودتهم، ووجدوا أنه على الرغم من أنها كانت ضخمة، إلا أنها لم تكن الأكبر على الإطلاق في المياه.


وكانت مارلين أخف بمقدار 32 رطلا من حامل الرقم القياسي العالمي IGFA All Tackle الذي كان يبلغ 1402 رطلا من الأسماك التي تم اصطيادها في البرازيل في عام 1992.


وعمل الصيادون على ذبح السمكة وتوزيع لحمها على السكان المحليين بأكملهم، ويعتقد أنه سيكون هناك ما يكفي من اللحوم لإطعام العديد من العائلات لأيام إن لم يكن لأسابيع.

 

RT

 


 




 

 


 

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