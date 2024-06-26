"اعتاد على تدخين علبة سجائر يومياً" .. اكتشاف غريب في القصبة الهوائية لمدخن نمساوي-صورة

الوكيل الإخباري- أضاف الأطباء بندًا جديدًا على لائحة المضاعفات الخطيرة لإدمان التدخين، وهو ظهور كتلة شعر في القصبة الهوائية، ويأتي ذلك بعد الكشف عن حالة مدخن نمساوي شره، اعتاد على تدخين علبة سجائر يوميًا.

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نشرت "المجلة الأمريكية للتقارير الطبية" تفاصيل حول اكتشاف كتلة الشعر لدى نمساوي خمسيني، فيما لم تذكر المزيد من التفاصيل حول هويته أو مكان إقامته.



حالة نادرة

أُدخل إلى المستشفى عام 2007 نتيجة معاناته من صوت أجش وصعوبة في التنفس وسعال مزمن. وبعد خضوعه لفحص بالمنظار، تبين وجود التهاب في القصبة الهوائية، لكن الصدمة كانت اكتشاف عدّة شعرات ما بين الحلق والمجرى المتجه إلى القصبة الهوائية، وتمكن الأطباء من استئصال كتلة الشعر، لكنها عادت للنمو مجددًا. وكان المريض يعود إلى المستشفى سنويًا على مدار 14 عامًا شاكيًا من نفس الأعراض، حيث يُزال منه من 6 إلى 9 شعرات طولها حوالي 4.5 سم، يمر بعضها عبر الحنجرة وينمو في فمه، كما يصفون له المضادات الحيوية.



وواظب على هذا النمط من العلاج حتى عام 2022، حين قرر الإقلاع تمامًا عن التدخين، وخضع لجراحة بالمنظار أسفرت عن حرق الجذور التي تنمو منها الشعر.

وفي العملية التالية، خضع لعملية ثانية للتخلص منها نهائيًا، وأعلن الأطباء حينها عن نجاح خطتهم لمحاربة هذه الظاهرة النادرة.



التدخين هو السبب

وفيما يتمسك حوالي 28.3 مليون نسمة، أو واحد من كل 9 أمريكيين بعادة التدخين، يعتبر نمو الشعر داخل القصبة الهوائية حالة نادرة للغاية، وقعت للمرة الثانية منذ 10 سنوات في أمريكا، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".



ونظرًا لندرة الحالة، فإن السبب الدقيق لها لا يزال محل نقاش، إذ يعتقد فريق العلاج أن الحالة ناجمة عن التدخين بشكل أساسي، لأنه يتسبب بالتهاب أنسجة الحلق، ما يسفر عن تحول الخلايا الجذعية إلى بصيلات شعر، وبالتالي تمكين نمو الشعر.





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