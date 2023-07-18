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الثلاثاء، 18-07-2023 09:42 ص

اعتقال امرأة أجرت 2761 مكالمة طوارئ كاذبة في اليابان

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الوكيل الإخباري - أجرت امرأة يابانية 2761 مكالمة طوارئ كاذبة على مدار فترة تقترب من 3 سنوات وذلك لشعورها بالوحدة.

وذكرت تقارير أن المتهمة تدعى هيروكو هاتاغامي مقيمة بمدينة ماتسودو شرق العاصمة طوكيو، أجرت مكالمات طوارئ بشكل متكرر من هاتفها المحمول ووسائل أخرى خلال العامين والتسعة أشهر الماضية، من منزلها ومواقع أخرى في الحي الذي تقطن فيه.

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واعترفت المتهمة بأنها أقدمت على فعلتها لأنها كانت تشعر بالوحدة، وتريد أن يستمع لها أحد ويهتم بها على حد قولها.


وبين أغسطس 2020 ومايو 2023، أجرت المرأة مكالمات متكررة تطلب من إدارة الإطفاء في ماتسودو إرسال سيارات إسعاف، وكانت في الأغلب تقول إنها تشتكي من آلام في المعدة، أو تناولت جرعة زائدة من الدواء، أو أن لديها ألما حادا في الساقين وغير ذلك الأعراض.


وعندما كانت سيارات الإسعاف تصل إلى بيتها كانت ترفض نقلها إلى المستشفى، قائلة: "لا أريد أن أستقل سيارة إسعاف ولست أنا من اتصل بكم".


وعلى الرغم من تلقيها تحذيرات من إدارة الإطفاء والشرطة، استمرت في إجراء مكالمات الطوارئ ما أدى إلى اعتقالها يوم الخميس الماضي.


وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 1.5 مليون شخص يعانون من الشعور بالوحدة في اليابان، وذلك بسبب تفاقم الوضع بسبب جائحة كوفيد التي أجبرت الناس على البقاء داخل منازلهم. 

 

روسيا اليوم 

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