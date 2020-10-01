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الخميس، 01-10-2020 10:41 ص

اعتقال امرأة أمريكية بتهمة استخدام الأطفال لسرقة ملصقات حملة ترامب

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الوكيل الاخباري – ألقت الشرطة الأمريكية في مقاطعة مونتغومري القبض على امرأة زعم أنها استخدمت ستة أطفال دون السن القانونية لسرقة ملصقات حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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فبحسب ما نقلته قناة "فوكس نيوز"، فإن الشرطة اعتقلت دينا الجارين، 45 عاما، يوم الأحد في قضية التحقيق باختفاء ملصقات حملة ترامب في مقاطعتي مونتغمري وشينيكتادي بنيويورك.


وقال مسؤولو إنفاذ القانون إنها تجولت في سيارة مع ستة أطفال بحثا عن ملصقات دعائية.


في وقت لاحق، تمكن فريق التحقيق من التعرف على سيارة المشتبه بها.

 

وبحسب مكتب الشريف، وجد ضابط شرطة ملصقات مسروقة داخل السيارة المتوقفة.


وبحسب القناة التلفزيونية، وجهت للمرأة ست تهم بتهمة تعريض رفاهية طفل للخطر، كما اتهمت بالحيازة غير القانونية لممتلكات مسروقة والسرقة البسيطة وحيازة الماريجوانا.


يذكر بأن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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