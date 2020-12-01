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الثلاثاء، 01-12-2020 03:18 م

اعتقال امرأة سويدية احتجزت ابنها مدة 30 عاما

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الوكيل الاخباري - أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤولي إنفاذ القانون، أن شرطة ستوكهولم اعتقلت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما للاشتباه في أنها أبقت ابنها محبوسا في المنزل مدة 30 عاما تقريبا.

قالت مدعية عام العاصمة إيما أولسون في مقابلة مع وكالة "رويترز" إنه تم العثور على رجل في الأربعينيات من عمره يوم الأحد الماضي، ملقى على الأرض في حالة يرثى لها.

وأشارت أولسون إلى أن الرجل لم يكن لديه أسنان، ولا يستطيع الكلام، وكانت هناك آثار رضوض وتقرحات على جسده.

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وتابعت المدعية العامة "إن الضحية يرقد حاليا في المستشفى، وعلمت أنه بحاجة إلى عملية جراحية".


وبحسب معطيات أولية، فقد احتجزته والدته منذ سن الثانية عشرة، في حين تنفي والدة الضحية تهم الحبس غير القانوني والإيذاء الجسدي.

 

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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