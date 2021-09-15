اعتقال رجل حاول تهريب 200 سحلية إلى مصر بطريقة غريبة

الوكيل الإخباري - قالت شرطة منطقة أرض الصومال، يوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على رجل في مطار أثناء محاولته تهريب 200 سحلية إلى مصر.



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وذكرت الشرطة وسلطات الحياة البرية في المنطقة أنه لم يتضح بعد لماذا حاول المشتبه به تصدير تلك الزواحف بشكل غير قانوني.

وقال جيلي حسن، وهو مسؤول اتصالات بشرطة أرض الصومال: "من غير القانوني تصدير الحياة البرية في أرض الصومال لأنها (يمكن) أن تنقرض".

وقالت الشرطة إن الاعتقال تم في مطار إيجال في هرجيسة عاصمة المنطقة. وأضافت أن وزارة البيئة تسلمت الزواحف التي كانت ملفوفة بملابس ومخبأة في أكياس.



وبدا أن السحالي من نوع أجاما ذات الذيل المدرع، والتي يمكن أن تباع الواحدة منها مقابل 500 دولار على مواقع الحيوانات الأليفة، لكن المسؤولين لم يتمكنوا إلا من تأكيد اسمها الصومالي.



وقال مسؤولون في أرض الصومال إن عمليات ضبط سابقة للاتجار غير المشروع بالحياة البرية شملت طيورا، مضيفين أن هذه هي أول قضية تتعلق بالزواحف.

المصدر - العين الإخبارية

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