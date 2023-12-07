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الخميس، 07-12-2023 11:30 ص

اعتقال سائق تاكسي لأنه 'دهس حمامة' في اليابان

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الوكيل الإخباري - ألقت شرطة طوكيو القبض على سائق سيارة أجرة، للاشتباه في تعمده دهس سرب حمام على الأرض مما أدى إلى مقتل واحدة منه.

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وقال متحدث باسم الشرطة لـ"فرانس برس"، إن المشتبه به أتسوشي أوزاوا (50 عاماً) استخدم سيارته لقتل حمامة، واعتقل يوم الأحد بسبب "انتهاكه قوانين حماية الحياة البرية".

 

وأوضح المشتبه به أنه صدم الطيور لأن "الأمر متروك للحمام لتجنب السيارات.


ويحظر القانون في اليابان صيد الحمام البري في المناطق الحضرية، إلا إذا كان يشكل مصدر إزعاج مؤكد مثل التسبب في أضرار للمحاصيل أو الماشية.

 

ويزعم أن سائق التاكسي خرج مسرعاً من إشارة مرور بعد أن تحولت إلى اللون الأخضر، واصطدم بالطيور التي كانت على الأرض بسرعة 60 كيلومتراً في الساعة.


وأبلغ أحد المارة الشرطة بالحادث المزعوم، بعد أن انتبه لصوت محرك سيارة الأجرة أثناء تسارعها.

وأجرى طبيب بيطري فحصاً على جثة الحمامة، وحدد سبب الوفاة على أنه "صدمة".

ونظراً لوظيفته كسائق محترف، وصفت الشرطة تصرفه بأنه "خبيث للغاية"، وهو الاعتبار الذي دفعهم إلى اعتقاله .

 

 

لبنان 24

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