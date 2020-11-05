الخميس 05-11-2020
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الخميس، 05-11-2020 04:23 م

اعتقال شاب ألقى أموالا طائلة من الطابق الـ30 في الصين

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الوكيل الاخباري - احتجزت الشرطة في مدينة تشونغتشينغ، بجنوب غربي الصين، رجلا ألقى كمية كبيرة من النقود من نافذة شقته الى الشارع، مما أدى الى فوضى في الحركة المرورية.

حيث ألقت الشرطة الصينية القبض على الرجل بعد أن نثر كمية كبيرة من الأوراق النقدية من نافذة شقته في الطابق الـ30 .

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وقالت الشرطة إن تصرف الشاب البالغ من العمر 29 أدى الى تباطئ حركة السير بعد أن أوقف السائقون سياراتهم وسط الشارع وذهبوا لالتقاط الأوراق النقدية، وعلى اثر هذا تم استدعاء الشرطة وتم اعتقال الرجل.

 

روسيا اليوم 

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