اعلى غرامة بتاريخ الكويت .. والسبب سرقة رمال!

الوكيل الإخباري - أيدت محكمة الاستئناف في الكويت حبس المتهم الثاني السوري في قضية «سرقة الرمال»، لمدة 7 سنوات وتغريمه مليارا و110 ملايين دينار، في أكبر حكم غرامة يصدر من القضاء الكويتي، وفقا لصحيفة القبس.



وبالنسبة للمتهم الأول «مدير في البلدية» والهارب حتى الآن خارج الكويت، فقد قررت المحكمة وقف نظر الاستئناف إلى حين معارضة القيادي على الحكم الغيابي.

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وقال مصدر مطلع إنه لايزال يتم البحث عن المتهم الأول عبر الإنتربول، والكويت تنتظر القبض عليه بعد صدور حكم غيابي بحبسه بذات عقوبة المتهم الأول.

المصدر - البيان

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