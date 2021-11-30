الثلاثاء 30-11-2021
الوكيل الاخباري

الاتحاد الأوروبي يعلن عن دعم بقيمة 164 مليون يورو للأردن

إعادة 229 مواطنا لمنازلهم بحسب وثيقة الجلوة العشائرية في الزرقاء

المعونة الوطنية يُعلن شروط الاستفادة من الدعم التكميلي

خطة مرورية في العقبة استعدادا لنصف ماراثون البحر الأحمر

رغم ارتفاع الإصابات.. التربية تؤكد : الامتحانات النهائية ستبقى وجاهية

بعد إدراج الأردن بالقائمة الحمراء.. هام للأردنييين الراغبين بالسفر إلى قطر

اصحاب المعاصر : انتاج 18 الف طن من زيت الزيتون حتى الان

مجلس النواب يواصل انتخاب لجانه الدائمة -أسماء

الصفدي يؤكد للاتحاد الأوروبي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للاجئين في الأردن

1000 ميغاواط من مصر الى الأردن في 2024

الثلاثاء، 30-11-2021 10:28 ص

اعلى غرامة بتاريخ الكويت .. والسبب سرقة رمال!

1082075


الوكيل الإخباري - أيدت محكمة الاستئناف في الكويت حبس المتهم الثاني السوري في قضية «سرقة الرمال»، لمدة 7 سنوات وتغريمه مليارا و110 ملايين دينار، في أكبر حكم غرامة يصدر من القضاء الكويتي، وفقا لصحيفة القبس.

وبالنسبة للمتهم الأول «مدير في البلدية» والهارب حتى الآن خارج الكويت، فقد قررت المحكمة وقف نظر الاستئناف إلى حين معارضة القيادي على الحكم الغيابي.

اضافة اعلان


وقال مصدر مطلع إنه لايزال يتم البحث عن المتهم الأول عبر الإنتربول، والكويت تنتظر القبض عليه بعد صدور حكم غيابي بحبسه بذات عقوبة المتهم الأول.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
maxresdefault

هندي يحقق المستحيل بحرق 100 كيلوغرام بسرعة البرق .. ويكشف السر - فيديو

d-18-شاب-من-غواتيمالا-يقطع-1641-كيلو-مترا-في-مستودع-عجلات-الطائرة

شاب من غواتيمالا يقطع 1641 كيلو متراً في مستودع عجلات الطائرة

ذئب

شاهد ما فعله ذئب مفترس في رقبة شاب سعودي

1807166-966652521

مرور كويكب ضخم عبر المسار المداري للأرض

_121170158_planepoogettyimages-1135673520

زوجان مصابان بكورونا حاولا الفرار إلى إسبانيا

image (1)

نقل 30 وحيد قرن جواً في افريقيا

أخبار متعلقة
99999-2

القبض على أشخاص انتحلا صفة طبيبي تجميل ومارسا العمل بعيادة كبرى في الكويت